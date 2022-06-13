День победы реставрации?

Что России отмечают 12 июня, теперь с опорой на Петра I? Новое в исторической пропаганде Кремля обсуждают кинорежиссер Григорий Амнуэль, правозащитник Лев Пономарев, и историк академик Юрий Пивоваров.
Видеоэфир в 19:05
Что России отмечают 12 июня, теперь с опорой на Петра I? Новое в исторической пропаганде Кремля обсуждают кинорежиссер Григорий Амнуэль, правозащитник Лев Пономарев, и историк академик Юрий Пивоваров.
Видеоэфир в 19:05
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