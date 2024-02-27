Активисту из Екатеринбурга дали два года за пост об убийстве Татарского

Суд в Екатеринбурге приговорил местного активиста Ярослава Ширшикова к двум годам колонии общего режима за пост об убийстве военного блогера Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает издание It’s My City из зала суда.

Ширшикова признали виновным в оправдании терроризма за пост в его телеграм-канале, который был опубликован в день убийства Татарского, 2 апреля 2023 года (Следственный комитет переквалифицировал дело об убийстве на терроризм 3 апреля).

"Я против, чтобы в городах (в любых) что-то взрывалось и гибли люди, но мне кажется, что всех этих Z-военкоров перещёлкают свои же, как когда-то всяких мутных "моторол ядонбассовичей". И скажу честно, что и тени печали по этому поводу не испытываю. Владлену Татарскому, который всех хотел убить и ограбить, как он любил, земля стекловатой, как и тем, кто добровольно пришёл на творческий вечер этого отморозка в Питере", цитирует пост Ширшикова It’s My City.

Прокурор утверждал, что обвиняемый совершил преступление из ненависти к социальным группам "военные корреспонденты" и "общественные деятели". Сторона обвинения просила для Ширшикова шесть лет колонии. Тот признал вину.

Кроме тюремного срока суд на два года запретил Ширшикову администрировать телеграм-каналы и сайты.