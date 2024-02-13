Борису Кагарлицкому ужесточили приговор со штрафа на срок в колонии

Апелляционный военный суд ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому. Вместо штрафа ему назначили пять лет колонии общего режима. Об этом во вторник сообщает, в частности, РИА Новости.

Таким образом апелляционный суд удовлетворил представление государственного обвинителя на приговор Кагарлицкому. Его взяли под стражу в зале суда.

Перед заседанием Кагарлицкий рассказал, что рассчитывает на положительный исход и надеется, что после слушания поедет домой, но на всякий случай собрал сумку для СИЗО. Социолог заранее предупредил, что в случае негативного для него сценария его сторонникам "снова придется повоевать за его освобождение".

12 декабря 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Коми приговорил Бориса Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей с лишением права создавать и администрировать

интернет-ресурсы на два года. Его признали виновным по делу об оправдании терроризма в интернете. Находившийся до этого под стражей социолог был освобожден в зале суда.

Гособвинение не согласилось с приговором и внесло на него апелляционное представление, в котором попросило ужесточить наказание, назначив Кагарлицкому пять с половиной лет колонии общего режима. Такое наказание прокуратура просила назначить социологу в суде первой инстанции, отмечает "Медиазона".