Роскомнадзор заблокировал трек с выступлением Евгении Беркович в суде

Российские власти заблокировали на площадке "Яндекс.Музыка" трек, написанный на основе выступления театрального режиссёра Евгении Беркович в суде. При попытке открыть запись появляется сообщение "Трек недоступен по требованию Роскомнадзора". На других сервисах он ещё открывается.

Трек — художественная композиция под названием "В суде 09.01.2024". В его записи принимали участие актриса Чулпан Хаматова, поэт Наум Блик, музыканты Влади, Лигалайз, Krec и журналистка Катерина Гордеева. Текст композиции – обращение Беркович к суду, с которым она выступила 9 января, когда ей и драматургу Светлане Петрийчук продлили арест ещё на два месяца по делу об оправдании терроризма.

Беркович обратилась к судьям в стихах, заявив, что возможности рассказать о своей невиновности прозой она уже исчерпала. Актёры и музыканты, принявшие участие в записи трека, представили выступление Беркович как отдельное произведение искусства.