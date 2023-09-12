Активисту назначили штраф за пикет против закона о гендерном переходе

Мировой суд оштрафовал активиста из Санкт-Петербурга Александра Синько за акцию против закона о гендерном переходе. Суд переквалифицировал статью с пропаганды ЛГБТ на статью о ковидных ограничениях. Синько оштрафовали на 4 тысячи рублей, сообщает корреспондент сайта Север.Реалии.

В июне Синько вышел к Гостиному двору с плакатом "Save the rate to be myself" ("Сохрани курс, чтобы быть собой"). Спустя час активиста задержали, а в отделе полиции на него составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений.

Сам Александр Синько в суд не пришел. На закрытом заседании допросили свидетеля - сотрудницу полиции, которая задерживала активиста. Второй сотрудник полиции, который тоже участвовал в задержании, прийти не смог потому что в долгосрочной командировке "в зоне СВО" (так российские власти называют вторжение в Украину - РС). На заседании также допросили лингвиста Светлану Левину. По её мнению, в плакате активиста не содержалось пропаганды негетеросексуальных отношений.

Поскольку слушания были закрытым, то подробности заседания адвокат Яна Неповинова не комментировала, отмечает Север.Реалии. Судья не усмотрел пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в действиях Синько и переквалифицировал на пункт 2 статьи 8.6.1 КоАП Санкт-Петербурга об административных правонарушениях, выписав штраф на 4 тысячи рублей, рассказала Неповинова.