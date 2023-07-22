В Иркутске ЗАГС через суд расторг брак трансгендера

В Иркутске суд признал недействительным брак "между лицами, переменившими пол" и аннулировал его. В прокуратуру об этом сообщили сотрудники ЗАГСа, который в прошлом году этот брак зарегистрировал.

"Данное решение суда стало первым в Российской Федерации и создало прецедент", — говорится в заявлении ЗАГСа.

Руководитель службы ЗАГС области в разговоре с прессой уточнил, что именно иркутский ЗАГС стал инициатором закона о запрете смены пола, который недавно приняла Госдума.

Совет Федерации 19 июля единогласно одобрил законопроект о запрете трансгендерного перехода в России. Ранее его приняла Госдума. Для вступления закона в силу его осталось подписать президенту Владимиру Путину. Почему иркутский ЗАГС аннулировал брак до вступления закона в силу, не уточняется.

Согласно законопроекту, в России будут запрещены хирургическое вмешательство и гормональная терапия в рамках трансгендерного перехода. Их разрешат только для "лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей".

Помимо этого, в российских документах будет запрещено менять гендерный маркер, даже если транспереход произошёл за границей. Трансперсонам запретят усыновлять и удочерять детей, оформлять над ними опеку и попечительство. Также государство аннулирует браки, если хотя бы один из супругов уже совершил трансгендерный переход.

Против принятия законопроекта выступали правозащитные организации.

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