Активисты бросили яблочный пирог в корону Британской империи

В витрину с короной Британской империи в Лондонском Тауэре, бросили яблочный пирог и вылили заварной крем, сообщает BBC News. Ответственность за акцию взяло на себя движение Take Back Power, называющее себя новым ненасильственным движением гражданского сопротивления.

Во время акции один из участников крикнул: "Демократия рухнула", а другой добавил: "Британия разбита. Мы пришли сюда, к сокровищам нации, чтобы вернуть власть".

В соцсетях Take Back Power заявило, что требует от правительства создать постоянное гражданское собрание — "Палату народа", которая должна "ввести налоги на сверхбогатство и исправить Британию".

"Демократия рухнула. Миллиардеры покупают политическое влияние, в то время как бездомные умирают на улицах. Нам нужен Народный дом, чтобы облагать налогами богатых", – говорится в заявлении активистов.

Полиция сообщила о задержании четырех человек по подозрению в намеренном причинении ущерба. Экспозиция с короной Британской империи временно закрыта для посещения.