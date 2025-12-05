"Катастрофическая нехватка людей". Война лишает Украину рабочей силы

Дезертирство, уклонение от мобилизации и минимальный призывной возраст в 25 лет усугубили проблему нехватки рабочей силы в Украине. Это мешает стране защищаться от полномасштабного вторжения России, которое длится уже более трех с половиной лет.

Потребность пополнять ряды бойцов, воюющих на фронте, также создает проблему нехватки рабочей силы по всей стране, приводя к практически полному исчезновению мужчин призывного возраста из некоторых украинских городов.

Это явление усугубляется как призывом на военную службу, так и бегством, поскольку миллионы украинцев покинули страну. Некоторые из них – мужчины призывного возраста, которым удалось уехать несмотря на то, что в настоящее время большинству мужчин в возрасте от 23 до 60 лет запрещено покидать Украину.

"Нехватка людей с техническими навыками и образованием стала катастрофической", – говорит украинский экономист Олег Пензин в интервью Радио Свобода. По данным Государственного центра занятости, наиболее острая нехватка рабочей силы наблюдается в сфере образования, наземного транспорта, производства металлоизделий, мебели и энергоснабжения.

Стратегические предприятия, такие, как компании оборонной промышленности и железные дороги, по-прежнему в значительной степени освобождены от призыва, но предприятия по всей Украине испытывают трудности, отмечает политический аналитик Константин Батозский: "Ваш сотрудник может быть призван в армию в любой момент, и это проблема".

"Некому копать могилы"

В Макове, небольшом городке в Хмельницкой области на западе Украины, мужчины призывного возраста – редкое явление. Большинство из них были призваны в армию или уехали из страны, а те, кто остался, ведут себя незаметно, чтобы избежать мобилизации. Ее иногда группы военкомов, полицейских или военнослужащих, которые задерживают мужчин на улице и приводят их на службу.

"Люди, которые работают за компьютером, могут делать это в своей квартире. Но рабочие выходят на работу, пытаясь заработать деньги для своих семей, – а их забирают, как скот, – рассказала Настоящему Времени Катерина, жительница Макова, назвавшая только свое имя. – Некому даже копать могилы для умерших". По словам Катерины, она научилась обращаться с бензопилой и другими инструментами, которыми никогда раньше не пользовалась, чтобы справляться с повседневными делами.

Трактористы и механики сменили профессию на военную

По данным Государственного центра занятости, мобилизация затруднила заполнение вакансий, которые традиционно занимали мужчины. Сельское хозяйство – один из секторов эконгомики, которые особенно пострадали от этого.

"В связи с мобилизацией трактористы и механики сменили профессию на военную, – говорит Олег Хоменко, директор Украинского аграрного бизнес-клуба. – Сейчас мы сталкиваемся с нехваткой квалифицированного персонала до 15 процентов".

Миллионы уехали. Вернутся ли они?

Некоторые фермеры надеются нанять подростков, которые еще не достигли призывного возраста, для сезонной работы – практика, которая восходит к советским временам. "Я сам участвовал в этом. Это называлось стажировкой, но на самом деле это была работа", – говорит Хоменко.

В то время как многие мужчины и некоторые женщины служат в армии, примерно 6-7 миллионов украинцев покинули страну после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. По данным Международной организации труда, около 1,6 миллиона взрослых трудоспособного возраста уехали из Украины, большинство из них – женщины.

"Если нам удастся вернуть хотя бы 40 процентов из них, это будет огромной помощью для экономики", – говорит экономист Олег Пензин, имея в виду всех уехавших – и мужчин, и женщин.

Президент Украины Владимир Зеленский затронул проблему трудовых ресурсов еще в августе 2024 года. "Мы не можем позволить себе потерять нашу армию и ее резервы, но нам также очень нужны работники для наших предприятий, – сказал он. – Мы должны найти баланс". Правительство и бизнес пытаются искать решения.

В европейских странах с крупными украинскими общинами Украина создает центры Unity Hubs для оказания поддержки и консультирования как украинцев, интегрирующихся за рубежом, так и тех, кто рассматривает возможность добровольного возвращения на родину, когда это станет возможным.

Данило, 17-летний беженец, который живет в Германии и назвал только свое имя, сказал, что у него нет планов возвращаться в Украину. "Если я вернусь в свой родной город, мне придется начинать с нуля, – говорит он. – У меня там буквально ничего нет".

Помогут иностранные рабочие?

Некоторые украинские предприятия привлекают иностранных работников или рассматривают такую возможность. В марте компания Lamella, производитель мебели в городе Тячев на границе с Румынией в Закарпатской области, вдали от линии фронта, наняла рабочих из Бангладеш.

"У нас много женщин, около 60 процентов, работают на станках для изготовления мелких деталей. Но есть и должности, которые требуют мужской силы", – говорит Ярослав Щербан, коммерческий директор Lamella.

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил изданию "Украинская правда", что стране может понадобиться до 10 миллионов мигрантов, чтобы принести положительные изменения в украинскую экономику. Речь идет в основном о представителях рабочих профессий.

Политолог Константин Батозский считает, что делать такие прогнозы пока рано. "Сначала мы должны пережить войну, а потом оценить, что нам нужно". Олег Пензин также говорит, что мир – единственное, что действительно может исправить ситуацию: "Первое, что нужно для устранения нехватки рабочей силы, – это закончить войну. Тогда со временем все уладится".