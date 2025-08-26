Акционист Павел Крисевич арестован на 10 суток

Мытищинский районный суд в Московской области отправил под административный арест на 10 суток художника-акциониста Павла Крисевича. Его признали виновным в неповиновении сотрудников полиции. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Крисевича Оскара Черджиева.

Художника, который ранее отбыл срок в колонии за перформанс на Красной площади, задержали в Подмосковье 25 августа. Жена акциониста рассказала "ОВД-Инфо", что сотрудники полиции говорили о необходимости выдать ему предостережение о недопустимости нарушений закона перед сентябрьскими выборами. Крисевича доставили в мытищинский отдел полиции № 2 и сказали ждать. Вскоре связь с ним пропала. Впоследствии стало известно о том, что его обвинили в неповиновении полиции, адвоката к нему не допустили.

По версии сотрудников полиции, они встретили Крисевича, когда тот выходил из леса. Он "выглядел подозрительно", попытался сбежать, отказывался показать паспорт и сопротивлялся задержанию, в связи с чем полицейским "пришлось применить физическую силу". Крисевич сказал на суде, что на самом деле добровольно согласился поехать в отдел полиции.

25-летний Крисевич в январе нынешнего года вышел на свободу после того, как отбыл пятилетний срок из-за перформанса на Красной площади в 2021 году. Тогда художник выстрелил себе в голову холостым патроном, чтобы привлечь внимание к политзаключённым. Его осудили за хулиганство с применением оружия.

В апреле у художника прошёл обыск по делу об оправдании терроризма. В мае он был арестован на 10 суток по такому же обвинению, как и сейчас - в неповиновении полиции.