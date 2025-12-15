Ссылки для упрощенного доступа

Акциониста Павла Крисевича снова арестовали – на этот раз на 12 суток

Павел Крисевич
Истринский городской суд Московской области арестовал акциониста Павла Крисевича на 12 суток. Об этом говорится в его телеграм-канале.

По какой именно административной статье он арестован, неизвестно. Его задержали накануне на выходе из спецприемника, где Крисевич отбывал другой административный арест по статье о мелком хулиганстве.

Павел Крисевич в конце января 2025 года освободился из колонии, где отбывал пятилетний срок по обвинению в хулиганстве с применением оружия за одну из своих акций: в 2021 году акционист выстрелил на Красной площади в воздух из охолощенного пистолета, а затем приставил пистолет к своей голове, имитируя самоубийство. По словам Крисевича, это была акция в поддержку политзаключённых.

С момента освобождения из колонии Крисевича под разными предлогами неоднократно задерживали, выписывали ему "предостережения" о недопустимости нарушения закона, а также несколько раз помещали под арест. В ноябре 2025 года Минюст России включил акциониста в список "иностранных агентов".

