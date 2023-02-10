Актёр Александр Филиппенко уехал из России. Об этом в эфире телеканала "Дождь" рассказала его дочь Александра.

Ранее театр Моссовета, в котором работал Филиппенко, не возобновил с ним контракт, а организаторам концертов актёра начали отказывать в предоставлении площадок. По словам Александры Филиппенко, произошедшее связано с общественной позицией отца.

Как отмечает "Дождь", в мае прошлого года, в "День вышиванки", Филиппенко опубликовал фотографию, на которой он в украинской одежде сидит за столом. "Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях, проведённых в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви - в первую очередь друзьям, находящимся в Украине", - объяснила дочь актёра, добавив, что сейчас её отец живёт в Вильнюсе.

Александр Филиппенко - народный артист России, сыгравший более ста ролей в театре и кино. Также он приобрёл известность благодаря сольным выступлениям, во время которых он читает произведения Гоголя, Зощенко, Довлатова, Солженицына, Левитанского, и многих других авторов.

Филиппенко неоднократно критически высказывался о власти Владимира Путина, публично поддерживал российскую оппозицию и выступал на митингах и вечерах в поддержку политических заключённых. В 2014 году вместе с рядом других деятелей культуры актёр выразил несогласие с аннексией Крыма.