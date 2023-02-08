Из репертуара "Современника" убрали спектакль с Ахеджаковой

Из репертуара московского театра "Современник" убрали спектакль "Игра в джин" с актрисой Лией Ахеджаковой в главной роли. Директор театра Юрий Кравец сообщил артистке, что его "буквально завалили гневными письмами в её адрес". Об этом рассказала "Новая газета".

В "Современнике" ответили "Новой газете", что февральский показ спектакля отменён и посмотреть его можно будет "никогда". Причиной этого театр назвал плохое самочувствие Ахеджаковой. Актриса эту информацию опровергла и сказала, что "очень хотела играть этот спектакль".

Ранее "Современник" снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – "Первый хлеб". На него жаловались "Офицеры России" из-за монолога актрисы, который якобы оскорбляет ветеранов. "Игра в джин" была последним спектаклем "Современника" с участием Ахеджаковой, отмечает "Новая газета".

В конце 2022 года в Петербурге на неопределённую дату перенесли спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также играла Ахеджакова. Причина названа не была, однако именно тогда актрису много и резко критиковали в прокремлёвских телеграм-каналах. В Нижнем Новгороде тот же спектакль отменять отказались.

Ахеджакова открыто критикует президента России Владимира Путина за вторжение в Украину.