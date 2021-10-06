Актёр Машков отказался от мандата депутата. Его передают третий раз

Актёр и художественный руководитель театра "Табакерка" Владимир Машков отказался от мандата депутата Госдумы, который был передан ему после такого же отказа директора московского Театра наций Марии Ревякиной.

На прошедших выборах Ревякина баллотировалась в парламент по столичному списку "Единой России" под девятым номером, Машков - под десятым. В среду Центризбирком планировал передать мандат следующему по списку - директору Государственного музея имени Пушкина Евгению Богатыреву. Однако тот тоже отказался работать депутатом.

В результате мандат перешёл к командиру московского регионального отделения общественной организации "Российские студенческие отряды" Юлии Дрожжиной.

Ранее стало известно, что вакантными оказались 66 думских мандатов "Единой России" - это почти двадцать процентов от их общего числа.

Среди тех, кто избирался в парламент от партии власти, но отказался в нём работать – четверо из первой пятёрки федерального списка "единороссов": министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач госпиталя в московской Коммунарке Денис Проценко и руководитель центра "Сириус" Елена Шмелёва. Все они попали в бюллетени по предложению президента Владимира Путина. В связи с передачей их мандатов депутатом Госдумы, в частности, стал организатор пророссийских сепаратистов на Донбассе Александр Бородай.

Актёр Владимир Машков В 2018 году был доверенным лицом Путина, когда тот переизбирался на очередной президентский срок. В 2020 году была принята предложенная Машковым поправка в новую редакцию Конституции о запрете на отчуждение территорий России.