Министры Лавров и Шойгу отказались от мандатов депутатов Госдумы

Четверо из пяти членов федерального предвыборного списка партии "Единая Россия" в Госдуму отказались от работы в парламенте после победы на выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Центральной избирательной комиссии.

Среди отказавшихся — министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врачи госпиталя в московской Коммунарке Денис Проценко и руководитель центра "Сириус" Елена Шмелёва. Все они попали в бюллетени по предложению президента России Владимира Путина.

Участие Лаврова и Шойгу в списке объяснялось аналитиками их высоким личным рейтингом на фоне низкого предвыборного рейтинга партии. Из-за высокого антирейтинга в список не попал бывший президент Дмитрий Медведев, — рассказывала Русская служба Би-би-си.

Выборы в нижнюю палату парламента состоялись 17 — 19 сентября. Согласно официальным результатам, "Единая Россия" набрала 49,82 процента голосов и получила 324 места в новом созыве Думы с учётом депутатов, избиравшихся по одномандатным округам.

Представители оппозиции отмечают многочисленные нарушения на выборах, и сообщают о возможных фальсификациях.