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Актёр Стивен Фрай призвал отказаться от медвежьих шапок на гвардейцах

Британский гвардеец в шапке из медвежьей шкуры
Британский гвардеец в шапке из медвежьей шкуры

Британский актёр Стивен Фрай присоединился к зоозащитникам в призыве отказаться от шапок из медвежьих шкур для королевских гвардейцев.

Он озвучил видео зоозащитной организации PETA, в котором показано, как охотники приманивают, убивают и потрошат чёрных медведей, из чьего меха потом шьют традиционные шапки для солдат.

Для одной шапки требуется шкура как минимум одного медведя, сообщается в ролике. Из открытых источников PETA выяснила, что за пять лет Минобороны Великобритании закупило 498 шапок из медвежьих шкур.

"Традиция никогда не оправдывает жестокость", – говорит Фрай. Он призвал заменить настоящий мех для шапок на искусственный.

В Минобороны Великобритании ответили, что "альтернатива ещё не соответствует стандартам, необходимым для эффективной замены церемониальных шапок из медвежьей шкуры".

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