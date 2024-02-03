Актёра Биковича убрали из "Белого лотоса" после украинской критики

Американская телекомпания HBO расторгла контракт с сербским актёром Милошем Биковичем, который должен был сыграть в третьем сезоне сериала "Белый лотос". Об этом узнало издание Deadline Hollywood.

По сведениям издания, Биковича взяли на эпизодическую роль русского йога и ментора в таиландском отеле. Однако МИД Украины раскритиковал выбор HBO, опубликовав в X видеоролик, в котором смонтированы сцены из сериала и кадры с Биковичем. В частности, упоминается, что актёр имеет российское гражданство и медаль Пушкина, снимался у Никиты Михалкова, а также комплиментарно высказывался о пути России и об аннексии Крыма.

"Нормально, что вы работаете с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?", написал украинский МИД, тегнув HBO.

Бикович назвал роль в "Белом лотосе" большой честью. "Однако моё участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не стану поддаваться никаким историям, которые пытаются поставить под угрозу мои принципы", – заявил он.

По словам Биковича, решения, принятые под влиянием развязанной против него кампании, "могут создать тревожный прецедент, бросающий тень на суть художественной свободы".

Последнее десятилетие Бикович много снимается в российских фильмах. Он играл в фильмах "Солнечный удар", "Лёд", "Вызов", "Холоп" и "Холоп 2".