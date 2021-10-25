Актриса Наталья Орейро получила российское гражданство

Актриса Наталья Орейро, известная по сериалу "Дикий ангел", и её девятилетний сын Мерлин получили российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Документы на российский паспорт Орейро подала в 2020 году. По её словам, предложение поступило от российских дипломатов: "Я так много путешествую, и меня столько всего связывает с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это большая честь".

Жить в России Орейро не планирует. У неё есть дом в Аргентине, там же учится её сын. Подачу документов на гражданство она назвала знаком благодарности российским поклонникам.

41-летняя Наталья Орейро также является гражданкой Уругвая и Испании. Кроме того она посол доброй воли ЮНЕСКО в Рио-де-ла-Плата (испанском вице-королевстве в Южной Америке, объединяющем территории Аргентины, Уругвая, Парагвая и Боливии).

Среди зарубежных знаменитостей с российским паспортом – французский актёр Жерар Депардье, его американский коллега Стивен Сигал, сербский актёр Милош Бикович.