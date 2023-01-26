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Дмитрия Назарова отстранили от съёмок в экранизации "12 стульев" 

Дмитрий Назаров 

Актёра Дмитрия Назарова, публично осудившего российскую агрессию в отношении Украины, отстранили от съёмок в новой экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев". В фильме, который планируется выпустить к концу года, он должен был сыграть роль Кисы Воробьянинова. Отмечается, что несколько сцен с участием Назарова уже были сняты, тем не менее его всё равно заменят другим актёром, а эпизоды переснимут.

Режиссёр картины Пётр Зеленов, комментируя отстранение Назарова, отметил что "рад" произошедшему. "Мне кажется гадостью и неблагодарностью нести в адрес Путина какую-то ахинею, тем более говорить о какой-то кровожадности. Я абсолютный патриот своей страны. Мне плевать на то, что про меня будут говорить. Я с президентом, с Россией", - заявил Зеленов.

Ранее Дмитрия Назарова и его жену, актрису Ольгу Васильеву, уволили из Московского художественного театра имени Чехова. Решение было принято руководителем театра Константином Хабенским.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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