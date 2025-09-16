Александр Лукашенко помиловал 25 заключённых

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 25 заключённых. Среди них есть осуждённые статьям "экстремистской направленности". Как правило, по таким статьям в Республике Беларусь преследуют политических активистов. Имена освобождённых не раскрываются.

Решение о помиловании, как подчеркнули в пресс-службе Лукашенко, приурочено ко Дню народного единства. Всего на свободу вышли 12 женщин и 13 мужчин.

Отмечается, что все освобождённые "признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни".

Это уже второй случай масштабного помилования за последние дни. 11 сентября Лукашенко подписал указ об освобождении 52 политзаключенных. Среди них оказались известные политзаключённые — журналист Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик, философ Владимир Мацкевич, анархист Николай Дедок, активист Дмитрий Дашкевич. Также на свободу вышла группа журналистов телеканала "Белсат" и 14 иностранных граждан.

Как сообщалось тогда, Лукашенко принял решение отправить освобожденных в Литву. Бывший кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич отказался покидать страну. О месте его нахождения официально не сообщалось. По неподтверждённым данным, Статкевича могли вернуть в колонию.