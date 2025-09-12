Где находится Николай Статкевич - неизвестно

Местонахождение 69-летнего лидера партии "Народная громада", бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича, который вместе с другими политическими заключенными был освобожден из тюрьмы в четверг, по-прежнему неизвестно. Родственники Статкевича, который находился в заключении с 2020 года, не имеют о нём никаких сведений.

Об этом было заявлено на пресс-конференции бывших политзаключенных, состоявшейся в Вильнюсе.

Статкевич отказался покинуть территорию Беларуси и направиться в Литву. Как сообщает "Белсат" со ссылкой на советника Светланы Тихановской Дениса Кучинского, Статкевич "практически выбил дверь, вылетел из автобуса и побежал на территорию Беларуси". Несколько часов он стоял у границы на белорусской стороне, его было видно на камере наблюдения. Жена, американские дипломаты и еще несколько человек пытались убедить его покинуть Беларусь, но не смогли. Литовская сторона заявляет, что Статкевич не пересекал литовско-белорусскую границу.

Как отмечает издание "Наша Ніва", пропагандистские белорусские телегра-каналы 11 сентября писали о том, что Статкевич все-таки пересек литовскую границу, но на следующее утро начали говорить о его "исчезновении".

Один из освобожденных и депортированных политзаключенных, активист "Народной громады" Сергей Спарыш рассказал, что видел Статкевича 11 сентября в тюрьме КГБ и тот был в "отличном моральном состоянии". Одновременно Спарыш выразил крайнюю озабоченность состоянием его здоровья и призвал политиков, включая президента США Дональда Трампа, добиться, чтобы Статкевич имел право нормально жить на территории Беларуси и общаться с родными и соратниками. По словам Спарыша, Статкевич убежден, что настоящий белорусский лидер не может жить за пределами Беларуси.

У Николая Статкевича проблемы с сердцем, хронический бронхит, он несколько раз болел ковидом, перенёс в тюрьме пневмонию. В одиночной камере Статкевич за время заключения провел более 2,5 лет.