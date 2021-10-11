Алексей Навальный поздравил Дмитрия Муратова с Нобелевской премией

Политический заключенный Алексей Навальный поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с награждением Нобелевской премией мира. Навальный считает премию заслуженной, а совпадение по времени с 15-летием убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской - символичным.
"Накануне было 15-летие убийства журналистки Анны Политковской (увы, не единственного убитого журналиста "Новой"), и это напоминает нам, какую высокую цену приходится платить тем, кто отказывается прислуживать власти", написал Алексей Навальный в твиттере.
Он поздравил с Нобелевской премией и филиппинскую журналистку Марию Рессу, разделившую награду с Дмитрием Муратовым.
Алексей Навальный подчеркнул, что Нобелевский комитет отметил журналистов, не боящихся говорить правду.
Как отмечает издание "Инсайдер", присуждению премии Муратову вызвало активную дискуссию в соцсетях вокруг вопроса: не должен ли был Навальный получить Нобелевскую премию? Сам Муратов заявил, что на месте Нобелевского комитета отдал бы премию основателю ФБК, обращает внимание "Инсайдер".
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