Суд признал блокировку интернет-ресурсов Навального законной

Тверской суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к Генеральной прокуратуре и Роскомнадзору. Оппозиционер хотел оспорить блокировку ютьюб-канала "Навальный Live" и сайта "Свободу Навальному". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

В конце июля Роскомнадзор добавил адрес канала "Навальный Live" и ещё почти 48 интернет-ресурсов, связанных с оппозиционером, в список запрещенных материалов. Хотя решение суда о признании ФБК экстремистской организацией ещё не вступило в силу.

Это стало главным поводом для оспаривания действий Роскомнадзора и Генпрокуратуры в суде. В сентябре Алексей Навальный подал иск. Он считает, что также ведомства нарушили закон, не предупредив о блокировке заранее.

В сентябре Роскомнадзор обратился к компаниям Google и Apple с требованием удалить приложение "Навальный" из своих магазинов. Пользователи могли найти там списки "Умного голосования". Компании выполнили требование. Google вернул приложение 9 октября – уже после выборов.