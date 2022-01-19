Алексей Навальный в колонии дал интервью Time и попал на его обложку

Портрет российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии, опубликован на обложке журнала Time. "Человек, которого боится Путин" - гласит заголовок.

Журнал также опубликовал интервью с Навальным. Оно опубликовано в Сети на русском языке. Оппозиционер в течение нескольких месяцев письменно отвечал на вопросы журнала. Навальный в частности прокомментировал нынешние переговоры США и России о "гарантиях безопасности" - российский оппозиционер считает, что Владимир Путин шантажирует Запад, чтобы добиться от него уступок, в частности, отказа от ввода жёстких санкций.

Публикация приурочена к годовщине ареста Навального после его возвращения в Россию.

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