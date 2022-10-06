Режиссёр Алексей Учитель вышел из российского оскаровского комитета после того, как организация отказалась выдвигать в 2022 году фильм на премию "Оскар". Об этом Учитель сообщил агентству ТАСС.

Ранее из-за этого решения комитет покинули режиссёры Павел Чухрай, Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров и Вера Сторожева.

По словам Учителя, Россия должна была выдвинуть фильм на "Оскар", чтобы показать, что "российское кино существует". Однако, говорит режиссёр, президиум российской Киноакадемии так и не откликнулся на его просьбу собраться и выработать общую позицию. Утверждается, что организация даже не объяснила своё решение.