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Алексей Учитель вышел из Оскаровского комитета после отказа России выдвигать фильм на "Оскар"

Алексей Учитель

Режиссёр Алексей Учитель вышел из российского оскаровского комитета после того, как организация отказалась выдвигать в 2022 году фильм на премию "Оскар". Об этом Учитель сообщил агентству ТАСС.

Ранее из-за этого решения комитет покинули режиссёры Павел Чухрай, Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров и Вера Сторожева.

По словам Учителя, Россия должна была выдвинуть фильм на "Оскар", чтобы показать, что "российское кино существует". Однако, говорит режиссёр, президиум российской Киноакадемии так и не откликнулся на его просьбу собраться и выработать общую позицию. Утверждается, что организация даже не объяснила своё решение.

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