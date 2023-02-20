ФСИН признала осуждённого за "фейки" Горинова склонным к побегу  

Бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, осуждённого по делу о распространении фейков о российской армии и отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 города Покров Владимирской области, поставили на профилактический учёт как "склонного к побегу". В связи с этим сотрудники колонии проверяют камеру Горинова каждые два часа, в том числе в ночное время, записывая проверки на видеорегистратор.
О причинах постановки на учёт не сообщается. По словам адвокатов Горинова, ФСИН мотивировала такое решение "наличием некой оперативной информации". Принято оно было после того, как осуждённого перевели из тюремной больницы, в которой он находился почти два месяца, обратно в колонию.
8 июля прошлого года суд в Москве приговорил муниципального депутата по району Красносельский Алексея Горинова к семи годам лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии. Он осуждён за выступление на заседании муниципального совета, на котором присутствовали несколько человек. Во время заседания депутаты, по предложению Алексея Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.
По делу Горинова также проходит его коллега - муниципальный депутат Елена Котёночкина. Она успела уехать из России. Суд заочно арестовал её, а правоохранительные органы объявили Котёночкину в международный розыск.
- После начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий. К концу года власти возбудили более 300 уголовных дел по соответствующим статьям, по сути преследуя граждан за антивоенную позицию. Вынесены уже десятки приговоров, многие из них связаны с длительными сроками заключения. Так, оппозиционного политика Илью Яшина отправили в колонию на восемь с половиной лет, а журналистку Марию Пономаренко - на шесть.
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