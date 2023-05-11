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Алексея Навального в 15-й раз отправили в штрафной изолятор

Алексей Навальный

Оппозиционного российского политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, в пятнадцатый раз поместили в штрафной изолятор — на следующее утро после того, как он оттуда вышел.

"Вчера в 8 вечера выпустили из ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра я снова в ШИЗО. „Осужденный Навальный не поддается воспитательной работе и должных выводов для себя не делает“. Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток", — сообщил политик.

Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. Также он рассказывал, что в ШИЗО есть кипяток и одна книжка – по сравнению с обычной камерой, где есть "кофе и две книжки".

  • В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.
  • В марте 2023 года сторонники политика установили копию ШИЗО у Лувра в Париже. Ранее она располагалась у российского посольства в Берлине. С августа 2022 года Навальный провёл в такой камере больше ста дней, что, по словам его адвокатов, привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.
  • В конце апреля стало известно, что против Алексея Навального возбудили дело по статье о терроризме – его выделили из уже существующего дела по статье об экстремизме.

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