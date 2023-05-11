Алексея Навального в 15-й раз отправили в штрафной изолятор

Оппозиционного российского политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, в пятнадцатый раз поместили в штрафной изолятор — на следующее утро после того, как он оттуда вышел.



"Вчера в 8 вечера выпустили из ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра я снова в ШИЗО. „Осужденный Навальный не поддается воспитательной работе и должных выводов для себя не делает“. Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток", — сообщил политик.

Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. Также он рассказывал, что в ШИЗО есть кипяток и одна книжка – по сравнению с обычной камерой, где есть "кофе и две книжки".