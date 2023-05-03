Навальный рассказал про "пытку Путиным" в колонии

В колонии во Владимирской области, где находится оппозиционный российский политик Алексей Навальный, каждый вечер на большой громкости включают речи президента России Владимира Путина. Об этом говорится в телеграм-канале Навального.

По словам Навального, в коридоре висят колонки и "Путин орёт через них с такой громкостью, что никуда не деться". Политик отмечает, что это мешает ему читать по вечерам: на это у Навального есть чуть более часа. Изо дня в день в колонии крутят "те несколько речей и обращений, что Путин сделал после начала войны с Украиной", говорится в посте.

"Пытку Путиным" – наряду с запретом писать письма, уничтожением продуктов и регулярным подселением нечистоплотного соседа – Навальный связывает с выходом расследования его команды о том, что колония, где он находится, закупает продукты по завышенным ценам.