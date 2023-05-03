Навальный рассказал про "пытку Путиным" в колонии

В колонии во Владимирской области, где находится оппозиционный российский политик Алексей Навальный, каждый вечер на большой громкости включают речи президента России Владимира Путина. Об этом говорится в телеграм-канале Навального.
По словам Навального, в коридоре висят колонки и "Путин орёт через них с такой громкостью, что никуда не деться". Политик отмечает, что это мешает ему читать по вечерам: на это у Навального есть чуть более часа. Изо дня в день в колонии крутят "те несколько речей и обращений, что Путин сделал после начала войны с Украиной", говорится в посте.
"Пытку Путиным" – наряду с запретом писать письма, уничтожением продуктов и регулярным подселением нечистоплотного соседа – Навальный связывает с выходом расследования его команды о том, что колония, где он находится, закупает продукты по завышенным ценам.
- В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.
- Менее чем за год Навального уже 14 раз отправляли в штрафной изолятор, в том числе за расстёгнутую пуговицу и отказ мыть забор. Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. Также он рассказывал, что в ШИЗО есть кипяток и одна книжка – по сравнению с обычной камерой, где есть "кофе и две книжки".
- По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, в начале апреля Навальному вызывали скорую помощь из-за обострившейся болезни желудка. Защитник отметил, что диагноз Навального по-прежнему неизвестен. Кобзев сообщил, что будет требовать токсикологических и радиологических тестов, так как его подзащитному могут давать отравляющие вещества в малых дозах.
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