Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Берлине установили копию камеры Навального в ШИЗО

В Берлине у посольства России активисты установили бетонную копию камеры в штрафном изоляторе - такой же, как та, где содержится Алексей Навальный. Это одна из акций в поддержку Навального, проходящих во многих городах мира после 17 января - даты возвращения политика в Россию и его ареста в 2021 году. Издание "Холод" сообщило, что 24 января инсталляцию официально откроют соратник Навального Леонид Волков и брат политика Олег.

Внутри бетонного куба с надписью по-русски "ШИЗО" воспроизведён интерьер тюремной камеры: откидная койка, раковина и ничем не огороженный туалет. Дверь в сооружение, как и в тюрьме, сварена из металлической решётки.

Митинги в поддержку Алексея Навального и других политзаключённых прошли на прошлой неделе в 50 городах мира, и в некоторых продолжаются. Их участники – главным образом граждане России - выступают также с лозунгами против войны и в поддержку Украины.

  • 17 января исполнилось два года с момента задержания Навального после его возвращения в Россию. С тех пор оппозиционер лишён свободы - сначала его отправили в колонию по так называемому делу "Ив Роше", а затем вынесли новый приговор по делу о мошенничестве и перевели в колонию строгого режима. Навальный обвиняет администрацию в издевательствах из-за того, что его многократно отправляли в штрафной изолятор по надуманным, как он утверждает, основаниям.
  • Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политически мотивированным. Ведущие правозащитные организации признали его политзаключённым или узником совести.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG