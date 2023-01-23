В Берлине установили копию камеры Навального в ШИЗО

В Берлине у посольства России активисты установили бетонную копию камеры в штрафном изоляторе - такой же, как та, где содержится Алексей Навальный. Это одна из акций в поддержку Навального, проходящих во многих городах мира после 17 января - даты возвращения политика в Россию и его ареста в 2021 году. Издание "Холод" сообщило, что 24 января инсталляцию официально откроют соратник Навального Леонид Волков и брат политика Олег.

Внутри бетонного куба с надписью по-русски "ШИЗО" воспроизведён интерьер тюремной камеры: откидная койка, раковина и ничем не огороженный туалет. Дверь в сооружение, как и в тюрьме, сварена из металлической решётки.

Митинги в поддержку Алексея Навального и других политзаключённых прошли на прошлой неделе в 50 городах мира, и в некоторых продолжаются. Их участники – главным образом граждане России - выступают также с лозунгами против войны и в поддержку Украины.