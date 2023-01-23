В Берлине установили копию камеры Навального в ШИЗО

В Берлине у посольства России активисты установили бетонную копию камеры в штрафном изоляторе - такой же, как та, где содержится Алексей Навальный. Это одна из акций в поддержку Навального, проходящих во многих городах мира после 17 января - даты возвращения политика в Россию и его ареста в 2021 году. Издание "Холод" сообщило, что 24 января инсталляцию официально откроют соратник Навального Леонид Волков и брат политика Олег.
Внутри бетонного куба с надписью по-русски "ШИЗО" воспроизведён интерьер тюремной камеры: откидная койка, раковина и ничем не огороженный туалет. Дверь в сооружение, как и в тюрьме, сварена из металлической решётки.
Митинги в поддержку Алексея Навального и других политзаключённых прошли на прошлой неделе в 50 городах мира, и в некоторых продолжаются. Их участники – главным образом граждане России - выступают также с лозунгами против войны и в поддержку Украины.
- 17 января исполнилось два года с момента задержания Навального после его возвращения в Россию. С тех пор оппозиционер лишён свободы - сначала его отправили в колонию по так называемому делу "Ив Роше", а затем вынесли новый приговор по делу о мошенничестве и перевели в колонию строгого режима. Навальный обвиняет администрацию в издевательствах из-за того, что его многократно отправляли в штрафной изолятор по надуманным, как он утверждает, основаниям.
- Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политически мотивированным. Ведущие правозащитные организации признали его политзаключённым или узником совести.
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