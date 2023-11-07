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Алеся Беляцкого в колонии в Беларуси перевели в одиночную камеру

Алесь Беляцкий
Алесь Беляцкий

Заключённый на родине под стражу белорусский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий переведён в колонии в одиночную камеру. Мера принята за предполагаемые нарушения режима содержания.

Об этом сообщила жена правозащитника Наталья Пинчук, выступая на Всемирном форуме за демократию, который проходит с 6 по 8 ноября в Страсбурге. Во время своей речи она отметила, что подконтрольное авторитарному лидеру Александру Лукашенко МВД Беларуси объявило созданный Беляцким правозащитный центр "Весна" и его информационные ресурсы "экстремистским формированием". "Это означает, что диктатор считает защиту прав человека «экстремизмом». Сегодня добиваться безусловной свободы для Алеся Беляцкого, для всех белорусских политзаключенных, добиваться свободы для Беларуси – значит защищать мирное будущее Беларуси", – сказала Наталья Пинчук.

В своем выступлении Пинчук также сказала, что Беларусь – это не Россия. Она подчеркнула, что белорусский народ не хочет быть частью России и бороться за нее. "Это основная причина, по которой Лукашенко не решился ввести белорусскую армию на территорию Украины", - сказала Наталья Пинчук. Её слова приводит Белорусская служба Радио Свобода.

  • 61-летний Алесь Беляцкий с 2021 года находится в заключении. В марте нынешнего года его приговорили к 10 годам лишения свободы. Беляцкого признали виновным в финансировании протестов против Лукашенко в 2020 году и контрабанде денежных средств. Алесь Беляцкий и его сторонники отвергли обвинениями, назвав их политическими.
  • Всего Беляцкий привлекался к уголовной ответственности более 20 раз – за годы активной общественной и правозащитной деятельности.

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