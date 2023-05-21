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103 нобелевских лауреата подписали письмо с требованием освободить Алеся Беляцкого

Алесь Беляцкий, 2011 год

103 нобелевских лауреата подписали письмо с требованием освободить лауреата Премии мира 2022 года Алеся Беляцкого. Обращение опубликовано на сайте международного ПЕН-клуба. Белорусский правозащитник назван в тексте символом надежды и вдохновения для коллег всего мира.

В письме отмечается, что Беляцкий "посвятил свою жизнь продвижению демократии и прав человека в Беларуси", "осмелившись призвать Александра Лукашенко к ответу за беспощадное, непрекращающееся и систематическое подавление независимых голосов." Уголовное дело против него названо надуманным.

Среди подписавшихся — лауреаты премии по химии, медицине и физиологии, физике, экономики, литературы и мира. Двое лауреатов — 87-летний астроном Роберт Вудро Вильсон и 91-летний микробиолог Хамилтон Смит получили её ещё в 1978 году. Среди подписавшихся двое россиян, лауреат премии мира Дмитрий Муратов и физик Константин Новосёлов.

Авторы обращения требуют освобождения и снятия обвинений не только с Беляцкого, но и с других участников основанной им правозащитной организации "Весна". Белорусские власти признали информационную продукцию правозащитного центра экстремистской, её работа на территории страны де-факто запрещена.

  • Беляцкий в 2022 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за свою правозащитную работу. С 2021 года он находится в заключении. В марте суд в Минске приговорил его к 10 годам лишения свободы по обвинению в финансировании протестов против Александра Лукашенко в 2020 году и контрабанде денежных средств. Правозащитник отрицает вину и называет своё преследование политическим.
  • 21 мая,в Беларуси, по инициативе правозащитников, отмечается День солидарности с политзаключенными. Акции в их поддержку прошли в десятках европейских городов. По оценке "Весны", в стране содержатся под стражей не менее 1525 политзаключённых.

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