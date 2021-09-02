“Аль-Джазира”: в аэропорту Кабула завтра возобновятся внутренние рейсы

Представитель афганской гражданской авиации сообщил телеканалу “Аль-Джазира”, что аэропорт Кабула скоро снова заработает.

“Внутренние рейсы начнутся завтра (3 сентября), международные - позже”, - сказал он.

В стране работают полсотни аэродромов. Предполагается, что прежде всего полёты возобновятся в Кандагар, Мазари-Шариф и Джелалабад.

Чтобы быстрее полностью восстановить работу аэропорту, власти Катара в среду, 1 сентября, прислали самолёт с техническим персоналом. В Дохе считают, что закрытие кабульского аэропорта после ухода американских войск может создать серьёзные стратегические и гуманитарные проблемы.

Эту позицию поддерживает и Турция, которая также планирует оказать техническую поддержку в этом вопросе “Талибану” (движение признано в России террористическим и запрещено). Кроме того, обе страны могут взять на себя часть ответственности за обеспечение безопасности. Сейчас все авиакомпании облетают воздушное пространство над Афганистаном стороной.

За открытие аэропорта выступили и европейские страны, в том числе Германия, Нидерланды и Великобритания. Министр иностранных дел последней – Доминик Рааб – заявил, что с апреля его страна эвакуировала около 17 тысяч британских и афганских граждан и готова предоставить убежище тем, кто всё ещё остаётся в Афганистане и подвержен риску.

Доступ к кабульскому аэропорту ожидает и ООН – чтобы организовать поставки гуманитарной помощи афганцам. Пентагон утверждает, что перед тем, как закончить эвакуацию, привел в негодность всю технику, которую можно использовать в военных целях, но не тронул пожарные машины и погрузчики. Их можно будет использовать для работы воздушной гавани.

Кроме перелётов возобновятся и денежные переводы: компания Western Union объявила, что возобновит свои услуги в Афганистане и с 3 по 17 сентября откажется от комиссий.

По данным Всемирного банка, денежные переводы афганцев, проживающих за границей, в прошлом году составили почти 789 млрд долларов, и имеют решающее значение для экономики страны.

Талибы заняли Кабул 15 августа - за 2 с небольшим недели до оговоренного срока вывода из Афганистана войск США. Американцы и их союзники организовали масштабную эвакуацию из Афганистана западных дипмиссий и гражданских лиц, в том числе афганцев, опасавшихся репрессий со стороны "Талибана". Всего было вывезено более 120 тысяч человек.

30 августа американская армия завершила вывод своих сил с территории Афганистана. Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет. Операция в этой стране была начата вскоре после терактов 11 сентября, организатором которых выступил лидер террористического движения "Аль-Каида" (запрещено в России) Усама бин Ладен, живший тогда в Афганистане. Помимо "Аль-Каиды", противниками США в этой войне долгое время были и талибы.