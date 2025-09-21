Представитель Вьетнама Нгуен Дык Фук стал победителем песенного конкурса "Интервидение", финал которого прошёл в ночь на воскресенье под Москвой. Певец, исполнивший песню по мотивам вьетнамской народной сказки, получил главный трофей и денежный приз в размере 30 миллионов рублей (около 360 тысяч долларов).

Второе место занял представитель Кыргызстана, третье — Катара. Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов), известный своими ультранационалистическими песнями, выступил, но попросил не учитывать его результат, ссылаясь на то, что Россия является хозяйкой конкурса и "уже победила".

Инициатором возрождения "Интервидения" стал Владимир Путин, который в феврале распорядился вернуть советский формат конкурса как "альтернативу Евровидению", от участия в котором Россию отстранили после вторжения в Украину. В своём обращении Путин заявил, что "мир стремительно меняется", а глава МИД Сергей Лавров назвал конкурс способом "сохранения духовных и моральных устоев". Одновременно Лавров не упустил возможности раскритиковать "Евровидение", напомнив о победе драг-квин Кончиты Вурст в 2014 году.

Не обошлось без скандалов вокруг участия США. Сначала снялся заявленный певец Брэндон Ховард, а затем отказалась и певица из Австралии Vassy, имеющая американский паспорт. По версии организаторов, она подверглась "давлению со стороны правительства Австралии", однако официального подтверждения этой информации нет.

Киев резко раскритиковал проект, назвав его "инструментом враждебной пропаганды". Украинские власти считают, что Кремль использует конкурс как витрину для демонстрации своей "дружественной коалиции" из стран Азии, Африки и Латинской Америки и как контрпроект, построенный на риторике "традиционных ценностей" и отрицании ЛГБТ-сообщества, которое в России признано "экстремистской организацией".

Организаторы уже объявили, что следующий конкурс пройдёт в Саудовской Аравии — ещё одной стране, где власти жёстко ограничивают свободы и апеллируют к консервативным нормам.