"Возвращение к совку". Возрождение конкурса "Интервидение"

Российские артисты не участвуют в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Однако теперь Россия решила позаботиться о том, чтобы у нее и ее союзников было место для демонстрации своих талантов в программе, пропитанной ностальгией по временам "холодной войны".

"Интер" против "Евро"

Россия возрождает "Интервидение" – песенный конкурс советской эпохи, который когда-то был призван противостоять "Евровидению". По словам организаторов, в конкурсе примут участие представители по меньшей мере 22 стран, и он станет "праздником культуры". Критики, однако, видят в этом попытку возродить геополитический инструмент, призванный развлечь тех, кто жаждет возвращения влияния России, сопоставимого с советскими временами.

Поначалу, с 1965 по 1968 год, "Интервидение" проводилось в Чехословакии как культурное мероприятие под эгидой Международной организации радио и телевидения (OIRT) – восточноевропейской сети радио- и телевещательных компаний. Конкурс считался социалистической альтернативой "Евровидению", и, хотя он никогда не мог соперничать с популярностью конкурента, тем не менее имел политический вес, демонстрируя предполагаемую культурную солидарность стран восточного блока.

"Интервидение" было возобновлено в Польше в 1977 году и прекратило свое существование в 1980-м – на фоне экономического кризиса в Польше и подъема антикоммунистического движения во главе с профсоюзом "Солидарность". За год до этого победительницей конкурса стала Алла Пугачева с хитом "Всё могут короли". В 2008 году в Сочи прошел песенный конкурс под названием "Пять звезд. Интервидение", в котором участвовали представители 11 стран бывшего СССР. В этом случае, однако, речь шла о расширенной версии российского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд". После этого об "Интервидении" несколько лет не вспоминали.

Когда в 2014 году конкурс "Евровидение" выиграла австрийская drag queenКончита Вурст (настоящее имя Том Нойвирт), запомнившаяся выступлением в образе женщины, но с густой бородой, российские власти объявили о планах возобновить конкурс как "альтернативу бородатому Евровидению". Однако тогда ничего из этого не вышло. Но теперь "Интервидение" вернулось – после того, как в феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ о его восстановлении.

Российские чиновники позиционируют конкурс как способ продвижения "международного культурного и гуманитарного сотрудничества". Хотя критики утверждают, что возрождение "Интервидения" связано не столько с музыкой, сколько с желанием продемонстрировать влияние Москвы за рубежом.

"Духовные ценности"

Заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Чернышенко возглавляет организационный комитет, а первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко курирует процесс. Финал состоится 20 сентября в Live Arena в Новоивановском, недалеко от Москвы.

Чернышенко ранее заявил, что "главным условием для стран-участниц является общность наших духовных ценностей". Однако Михаил Швыдкой, представитель Путина по международному культурному сотрудничеству, позже отметил, что "Интервидение" открыто и для участников из "недружественных стран".

Тем не менее, большинство стран, участвующих в финале, отражают геополитическую ориентацию Москвы. Помимо России, это Беларусь, Бразилия, Китай, Колумбия, Куба, Египет, Эфиопия, Индия, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Мадагаскар, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Южная Африка, Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Венесуэла и Вьетнам.

Для Кремля предполагавшееся участие американского исполнителя Брэндона Ховарда из Лос-Анджелеса было явным пропагандистским ходом, позволившим Москве утверждать, что "Интервидение" более инклюзивно, чем "Евровидение". Однако Говард в последнюю минуту отказался от участия, сославшись на неуказанные семейные обстоятельства.

"Современные реалии"

16 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в сопровождении Чернышенко, Кириенко и Константина Эрнста, генерального директора "Первого канала", провел пресс-конференцию в Москве, назвав "Интервидение" "платформой для укрепления взаимопонимания и культурных связей".

Для многих, кто вырос в Советском Союзе и Восточной Европе во время "холодной войны", некоторые заявления, прозвучавшие на мероприятии, напомнили выступления лидеров коммунистической эпохи, когда официальные лица также критиковали западные ценности. "Мы возрождаем "Интервидение" советских времен, но должны учитывать современные реалии", – сказал Лавров.

Он также говорил о важности того, что назвал "платформами, свободными от дискриминации или навязывания современных переосмыслений", явно имея в виду церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, которая включала в себя переосмысление картины Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" в стиле кэмп с участием дрэг-актеров, что вызвало критику со стороны консервативных и религиозных групп. "Мы рады, что артисты на "Интервидении" будут представлять свои страны так, как их воспитали родители и как их создал Бог", – добавил Лавров.

Кириенко заявил, что конкурс "открыт для всех", утверждая, что многие артисты из других стран, которые хотели принять участие, не смогли этого сделать из-за "политических ограничений". "Их выбор не совпадал с мнением лидеров соответствующих стран", – сказал Кириенко, не вдаваясь в подробности.

"Геополитическая логика"

Музыкальный блогер Андрей Литвинов, уроженец Казахстана, проживающий в США, говорит в интервью Радио Свобода, что "геополитическая логика "Интервидения" выглядит очевидной". "Как и Советский Союз, сегодняшняя Россия снова находится в конфликте с Западом, на этот раз из-за своей агрессии против Украины. После исключения из Евровидения в 2022 году из-за войны Россия лишилась одной из самых заметных платформ для проявления своего культурного присутствия в Европе", – сказал он.

По мнению Литвинова, возрождение "Интервидения" как инструмента "мягкой силы" "позволяет Москве позиционировать себя в качестве культурного лидера альтернативного блока, представляющего некоторые бывшие советские республики и страны Глобального Юга".

Известный российский культурный критик и музыкальный эксперт Артемий Троицкий, живущий ныне в Эстонии, сказал в интервью Настоящему Времени, что идея восстановления музыкального конкурса времен "холодной войны" "является лишь еще одним напоминанием о том, что сегодняшняя Россия Путина вновь вернулась к "совку" [советскому мышлению и менталитету]".

Троицкий добавил, что в стране, пораженной коррупцией, проведение "Интервидения" может создать возможности для нецелевого использования или злоупотребления миллионами долларов государственных средств, выделенных на это мероприятие.