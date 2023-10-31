Верховный суд Татарстана оставил Алсу Курмашеву под стражей

Верховный суд Татарстана оставил под арестом до 5 декабря журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашеву. Ранее, 23 октября, решение отправить её под стражу принял по ходатайству следствия Советский районный суд Казани.

Адвокат просил суд назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Заседание во вторник, 31 октября, прошло в закрытом для прессы режиме, Алсу Курмашева участвовала в нём по видеосвязи из следственного изолятора, передаёт Идель.Реалии.

Журналистку задержали 18 октября. Её обвиняют по части 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса России, в которой говорится "о неисполнение установленной законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов". В уголовной статье указано, что речь идёт о лице, "осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России". Официально Следственный комитет предъявил обвинение 26 октября.

Минюст по своей инициативе не включал журналистку в реестр. Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста. Курмашева своей вины не признает.