Верховный суд Татарстана оставил Алсу Курмашеву под стражей

Верховный суд Татарстана оставил под арестом до 5 декабря журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашеву. Ранее, 23 октября, решение отправить её под стражу принял по ходатайству следствия Советский районный суд Казани.
Адвокат просил суд назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Заседание во вторник, 31 октября, прошло в закрытом для прессы режиме, Алсу Курмашева участвовала в нём по видеосвязи из следственного изолятора, передаёт Идель.Реалии.
Журналистку задержали 18 октября. Её обвиняют по части 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса России, в которой говорится "о неисполнение установленной законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов". В уголовной статье указано, что речь идёт о лице, "осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России". Официально Следственный комитет предъявил обвинение 26 октября.
Минюст по своей инициативе не включал журналистку в реестр. Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста. Курмашева своей вины не признает.
- Алсу Курмашева - гражданка США и России, проживающая со своей семьёй в Праге. В середине мая она приехала в Россию по семейным обстоятельствам. Сотрудники силовых структур задержали ее на некоторое время в казанском аэропорту 2 июня, когда журналистка ждала рейс на обратном пути в Чехию. У Курмашевой изъяли американский и российский паспорта. Впоследствии мировой суд в Казани оштрафовал ее за неуведомление российских властей о втором гражданстве.
- Задержание и арест журналистки прокомментировали и осудили представители американских властей, Евросоюз, неправительственные организации. Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на пресс-конференции сказал, комментируя дело, что для Вашингтона "нет более важного приоритета, чем безопасность граждан США за пределами страны".
- Исполняющий обязанности президента медиакорпорации РСЕ/РС Джеффри Гедмин заявил, что глубоко разочарован решением суда об аресте журналистки. "Мы призываем немедленно освободить Алсу, чтобы она могла вернуться к своей семье", - подчеркнул он.
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