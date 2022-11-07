Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

Власти Алжира подали официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает египетское издание "Аль-Шарук" со ссылкой на официальный пресс-релиз МИДа страны.

О планах присоединиться к объединению власти страны заявляли несколько раз на протяжении последних месяцев. Летом президент страны Абдельмаджид Теббун заявил, что Алжир соответсвует всем критериям, необходимым для принятия в БРИКС.