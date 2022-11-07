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Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

Иллюстративная фотография

Власти Алжира подали официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает египетское издание "Аль-Шарук" со ссылкой на официальный пресс-релиз МИДа страны.

О планах присоединиться к объединению власти страны заявляли несколько раз на протяжении последних месяцев. Летом президент страны Абдельмаджид Теббун заявил, что Алжир соответсвует всем критериям, необходимым для принятия в БРИКС.

  • БРИКС — это межгосударственное объединение пяти стран с крупной развивающейся экономикой: Бразилии (12-я по экономика мира по размеру ВВП), России (9-я), Индии (5-я), КНР (2-я) и ЮАР (39-я). Алжир занимает 57-е место в мире по объему ВВП. Летом заявку на присоединение также подал Иран.

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