81-летний американский химик Барри Шарплесс стал пятым человеком в истории, получившим вторую Нобелевскую премию. 5 ноября Нобелевский комитет назвал его в числе трёх лауреатов премии по химии 2022 года. Он, американка Каролин Бертоцци и датчанин Мортен Мелдал получили награду "за разработку методов клик-химии и биоортогональной химии".

Клик-химия подразумевает использование универсального подхода для синтеза различных соединений. Такой подход позволил значительно сократить количество побочных реакций в процессе создания новых соединений и в целом упростить схему синтеза. Клик-химия была разработана Барри Шарплессом в начале 2000-х и дополнена разработками Мортена Мелдала, — передаёт "Настоящее время".

Под биоортогональной химией, главный вклад в которую внесла Каролин Бертоцци, подразумевается использование аналогичных подходов уже внутри живых организмов. С помощью разработок Бертоции стало возможным проводить направленные химические реакции на поверхности живых клеток, не повреждая их самих.