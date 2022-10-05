81-летний американский химик Барри Шарплесс стал пятым человеком в истории, получившим вторую Нобелевскую премию. 5 ноября Нобелевский комитет назвал его в числе трёх лауреатов премии по химии 2022 года. Он, американка Каролин Бертоцци и датчанин Мортен Мелдал получили награду "за разработку методов клик-химии и биоортогональной химии".
Клик-химия подразумевает использование универсального подхода для синтеза различных соединений. Такой подход позволил значительно сократить количество побочных реакций в процессе создания новых соединений и в целом упростить схему синтеза. Клик-химия была разработана Барри Шарплессом в начале 2000-х и дополнена разработками Мортена Мелдала, — передаёт "Настоящее время".
Под биоортогональной химией, главный вклад в которую внесла Каролин Бертоцци, подразумевается использование аналогичных подходов уже внутри живых организмов. С помощью разработок Бертоции стало возможным проводить направленные химические реакции на поверхности живых клеток, не повреждая их самих.
- В 2001 году Шарплесс лауреатом за работу в области хирально катализируемых реакций окисления, позволяющих синтезировать препараты, активно использующиеся в современной фармакологии.
- Кроме Шапрлесса двукратными обладателями премии были Мария Склодовская-Кюри (по физике в 1903 и по химии в 1911), Лайнус Полинг (по химии в 1954 и премия мира в 1962), Джон Бардин (физика, 1956 и 1972) и Фредерик Сенгер (химия, 1958 и 1970).
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