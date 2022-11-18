Американская баскетболистка Грайнер находится в колонии в Мордовии

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую российский суд приговорил к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, находится в исправительной колонии № 2 в Мордовии. Об этом 17 ноября сообщили адвокаты Грайнер.

"Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у неё в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям", - сказали адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков.

Ранее они сообщали, что 4 ноября Грайнер этапировали из подмосковного СИЗО в колонию. В какую – неизвестно.

В конце октября Московский областной суд счёл законным приговор американской баскетболистке, вынесенный Химкинским судом в августе.