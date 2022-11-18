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Американская баскетболистка Грайнер находится в колонии в Мордовии

Бриттни Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую российский суд приговорил к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, находится в исправительной колонии № 2 в Мордовии. Об этом 17 ноября сообщили адвокаты Грайнер.

"Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у неё в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям", - сказали адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков.

Ранее они сообщали, что 4 ноября Грайнер этапировали из подмосковного СИЗО в колонию. В какую – неизвестно.

В конце октября Московский областной суд счёл законным приговор американской баскетболистке, вынесенный Химкинским судом в августе.

  • Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. В её сумке нашли гашишное масло для вейпа. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.
  • В августе суд в Химках признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил её к девяти годам колонии.
  • Россия и США обсуждают обмен Грайнер и другого американца Пола Уилана, также осуждённого в России, на россиян, находящихся в заключении в США. Вашингтон предлагает к обмену россиянина Виктора Бута, приговорённого к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам. Агентство Bloomberg сообщало, что Москва настаивает на обмене только Грайнер на Бута или двух человек на двух.
  • Грайнер, которой сейчас 32 года, выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры.

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