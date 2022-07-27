Президент США Джо Байден поддержал план своей администрации обменять двух арестованных в России американцев на осуждённого в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на анонимные источники, знакомые с темой. Белый дом это официально не комментировал.

По данным канала, Бут, который был приговорён в 2012 году к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским повстанцам, может быть обменян на двкуратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку WNBA Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Грайнер была арестована в марте в Подмосковье по обвинению в перевозке наркотиков через границу. Уилан осуждён в июне 2020 года в Москве за шпионаж.

Ранее 27 июля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон передал Москве “существенное предложение” в отношении Уилана и Грайнер, которых американские власти считают неправомерно задержанными. Он сказал, что планирует обсудить этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Грайнер ранее обращалась с письмом к Байдену и просила принять все меры для её освобождения. Обменять Уилана просили от американских властей его родственники. В феврале о переговорах об обмене осуждённых в России американцев заявлял российский адвокат Уилана Сергей Жеребенков.