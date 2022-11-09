Американский актёр Шон Пенн подарил Зеленскому свой "Оскар"

Голливудский актёр Шон Пенн в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пенн подарил Зеленскому свою статуэтку "Оскар" - главный приз Американской киноакадемии. Актёр назвал подарок символом надежды и веры в победу Украины.
Владимир Зеленский ответил, что в мирные времена, когда он сам был артистом, "Оскар" был его несбыточной мечтой, но пообещал, что после победы Украины в войне лично вернёт статуэтку владельцу.
Также Зеленский наградил Пенна орденом "За заслуги" III степени за его поддержку украинского народа.
Это уже третий визит Шона Пенна в Киев с начала войны. Осенью 2021 года он начал снимать в Украине документальный фильм о политической борьбе и не прекратил съёмки после начала российского военного вторжения: он улетел в США только в марте 2022 года. Затем он возвращался в страну летом для продолжения съёмок. В своих интервью Пенн неоднократно выражал поддержку украинскому народу и осуждал российскую агрессию, призывая американские власти расширять военную помощь Украине.
- Шон Пенн - американский актёр, кинорежиссёр и продюсер. Он дважды становился лауреатом премии "Оскар": за главные роли в фильмах "Таинственная река" в 2004 и "Харви Милк" в 2009 годах. Кроме того, Пенн является одним из самых титулованных актёров современности: на его счету награды Каннского, Венецианского, Берлинского фестивалей и многие другие премии. Пенн - политический активист, много лет выступающий за гражданские свободы.
- В сентябре МИД России внесло Шона Пенна и его коллегу, актёра Бена Стиллера, в "стоп-лист", запретив им въезд на территорию страны. Министерство сделало это в ответ на очередные персональные санкции, введённые Вашингтоном.
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