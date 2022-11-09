Американский актёр Шон Пенн подарил Зеленскому свой "Оскар"

Голливудский актёр Шон Пенн в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пенн подарил Зеленскому свою статуэтку "Оскар" - главный приз Американской киноакадемии. Актёр назвал подарок символом надежды и веры в победу Украины.

Владимир Зеленский ответил, что в мирные времена, когда он сам был артистом, "Оскар" был его несбыточной мечтой, но пообещал, что после победы Украины в войне лично вернёт статуэтку владельцу.

Также Зеленский наградил Пенна орденом "За заслуги" III степени за его поддержку украинского народа.

Это уже третий визит Шона Пенна в Киев с начала войны. Осенью 2021 года он начал снимать в Украине документальный фильм о политической борьбе и не прекратил съёмки после начала российского военного вторжения: он улетел в США только в марте 2022 года. Затем он возвращался в страну летом для продолжения съёмок. В своих интервью Пенн неоднократно выражал поддержку украинскому народу и осуждал российскую агрессию, призывая американские власти расширять военную помощь Украине.