Американский Сенат одобрил законопроект о ленд-лизе Украине

Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, позволяющий президенту Джо Байдену использовать программу ленд-лиза для упрощения отправки военной помощи Украине и странам восточной Европы. Последний раз программа действовала во Вторую мировую войну, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии — в первую очередь, Великобритании и СССР.

Документ, выложенный на сайте Конгресса, был представлен ещё в январе, на фоне сообщений о подготовке Москвы к вводу войск в Украину. Его авторами стали 14 сенаторов-республиканцев, 6 демократов и один независимый член верхней палаты. Законопроект расширяет полномочия президента США в сделках о поставках военной помощи Украине.

Фактически он позволяет президенту отдавать в долг или в лизинг военное оборудование в обход экспортного контроля. Использованная военная техника может быть списана, а оплата за уничтоженную технику может не взыматься.

Теперь законопроект должна рассмотреть нижняя палата Конгресса. После этого он поступит на подпись к президенту.