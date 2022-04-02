Переговоры в Стамбуле – война продолжается. До свидания, Киев, или ложное движение российской армии? Что может остановить Путина: крах экономики или тотальное военное поражение?

Весенний призыв-2022. Отправят ли срочников воевать в Украину? Как вытащить из "горячей точки" обманутого контрактника, и почему солдатские матери не атакуют военкоматы?

Путинская волна русской эмиграции. Как обустраиваются на чужбине люди, не готовые жить во времена военной диктатуры? С 24 февраля 2022 года страну покинули сотни тысяч граждан с российскими паспортами. Как пригодился "турецкий берег" гостям из России?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с экономистом, политиком Андреем Илларионовым и правозащитницей, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой.

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