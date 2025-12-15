Американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года

Редакторы американского словаря Merriam-Webster выбрал словом года slop – дословно это переводится как "помои" и означает низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом в больших объемах.

"Весь этот мусор, обрушившийся на наши экраны, был описан всего четырьмя буквами: английский язык снова нас не подвел", – говорится в сообщении.

Ранее Оксфордский словарь английского языка выбрал словом года словосочетание rage bait, дословно его можно перевести как "приманка для гнева" – это провокационный контент, предназначенный для того, чтобы вызвать возмущение у пользователей.

Кембриджский словарь английского языка выбрал словом года Parasocial ("Парасоциальный"). Он означает одностороннюю эмоциональную связь, которую люди ощущают с теми, кого не знают лично – например, к знаменитости, персонажу или искусственному интеллекту.

Портал "Грамота.ру" назвал словом года "зумер".