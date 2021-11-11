Amnesty International призвала освободить уфимскую активистку

Правозащитная организация Amnesty International призвала освободить экс-координатора штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву, передаёт Idel.Реалии.

Как заявила директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина, задержание и арест Чанышевой в новом контексте обвинений в "экстремизме" вызывает серьёзную тревогу и может являться сигналом того, что начинается совершенно новое широкомасштабное преследование соратников и сторонников Алексея Навального.

Вероятно, сотни сторонников Навального по всей стране находятся под непосредственной угрозой необоснованного, политически мотивированного судебного преследования и тюремного заключения, - отмечает правозащитница.

По её мнению, все обвинения в отношении активистки должны быть сняты. "Сфабрикованное дело об "экстремистском сообществе" должно быть закрыто, а российское репрессивное "антиэкстремистское" законодательство должно быть полностью пересмотрено и приведено в соответствие с международными обязательствами в области прав человека", - добавила Звягина.

Кировский районный суд Уфы в среду, 10 ноября, арестовал Лилию Чанышеву на два месяца. Её обвиняют в создании "экстремистского сообщества". "Штабы Навального" признаны в России экстремистской организацией, их деятельность запрещена.

Днём ранее у Чанышевой и ряда других уфимских сторонников Алексея Навального прошли обыски, была изъята оргтехника, средства связи и документы. Позднее активистов увезли на допрос в региональное управление Следственного комитета (СКР).

Обыски и допросы,отмечает Idel.Реалии, проходили в рамках расследуемого Главным следственным управлением СКР "объединенного уголовного дела" в отношении Алексея Навального и его ближайших соратников. Объединенное дело включает в себя статьи Уголовного кодекса о легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также о финансировании экстремистской деятельности, руководстве и участии в экстремистском сообществе, о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и о вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность. Санкцию на обыски у активистов были даны 14 октября Басманным судом Москвы.