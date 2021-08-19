Amnesty International просит россиян помочь найти Салмана Тепсуркаева

Международная правозащитная неправительственная организация Amnesty International опубликовала заявление с просьбой к жителям России присоединиться к поискам похищенного год назад бывшего модератора чата чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

"Чеченский блогер Салман Тепсуркаев пропал почти год назад. Единственная зацепка – видео, где его пытают. Потребуйте от властей найти его . Помогите нам добиться от властей эффективного расследования его похищения. Направляйте обращения в Управление Следственного комитета по Чечне на протяжении всего следующего месяца", – сказано в призыве правозащитников. В публикации подчеркивается, что судьба и местонахождение Тепсуркаева остаются неизвестными спустя год после его похищения.

Салман Тепсуркаев был похищен 6 сентября 2020 года в Геленджике людьми, которые представились сотрудниками МВД. Позднее родственники смогли отследить местонахождение телефона Салмана на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном.

В сентябре 2020 года в сети появилось видео, на котором предполагаемый модератор оппозиционного нынешним властям Чечни телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев голым садится на бутылку.

Юристы "Комитета против пыток" направили в Европейский суд по правам человека жалобу о нарушении прав Салмана Тепсуркаева после публикации видео.

В апреле правозащитный центр "Мемориал" (власти внесли "Мемориал" в список иностранных агентов, "Мемориал" с этим не согласился. - Прим.ред.) признал Тепсуркаева политзаключенным.