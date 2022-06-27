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Amnesty International: в Литве жестоко обращаются с мигрантами

Мигранты в лагере Руднинкай под Вильнюсом

Международная правозащитная организация Amnesty International исследовала условия жизни в литовских лагерях для беженцев. В опубликованном 27 июня докладе приводятся факты неприемлемого обращения, насилия и расизма в отношении проживающих там мигрантов.

Сотрудники Amnesty International поговорили с гражданами Камеруна, Конго, Ирака, Нигерии, Сирии и Шри-Ланки, попавшими на территорию Литвы. Согласно выводам правозащитников, многие из них были перемещены в лагеря для беженцев насильно, и теперь не могут подать документы на предоставление политического убежища.

Некоторые мигранты сообщили, что их избивали и оскорбляли. В лагерях, по их словам, плохие санитарные условия и нет доступа к полноценной медицинской помощи.

"Я благодарен Литве за то, что приняла нас, - сказал в интервью беженец из Сирии. - Но это не лагерь, а тюрьма. Повсюду колючая проволока - зачем? Я беженец, а не преступник."

Один из литовских лагерей для беженцев, в Кирбатае, действительно расположен в бывшей тюрьме. Сейчас в нём проживает около 700 мигрантов. Другой, в Медининкае, находится на футбольном поле, где несколько сотен людей живут в транспортных контейнерах.

"Такие злоупотребления продолжаются и резко контрастируют с доброжелательностью, проявленной к людям, бежавшим из Украины в том же году. Это свидетельствует о двойных стандартах, применяемых ЕС и его государствами-членами по отношению к мигрантам и беженцам на основе их расы, этнической принадлежности, национальности или происхождения", – пишут авторы доклада.

В Amnesty International считают, что Евросоюз не предпринимает необходимых действий, чтобы привести миграционное законодательство Литвы в соответствие с европейскими стандартами.

  • В июле 2021 года литовский парламент изменил закон о мигрантах, сократив список оснований для получения политического убежища и расширив список пунктов, разрешающих депортацию.
  • Миграционный кризис в Европе обострился летом 2021 года. Представители Евросоюза заявляли, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко намеренно доставлял в Беларусь тысячи мигрантов с Ближнего Востока, чтобы они пытались прорваться в Польшу, Литву и Латвию. Создавая кризис с мигрантами, Лукашенко мстил за западные санкции, считали дипломаты.

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