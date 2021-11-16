Между Лукашенко, ЕС и смертью. Кризису на границе нет конца

В течение нескольких часов 16 ноября на пограничном переходе Кузьница – Брузги на польско-белорусской границе мигранты атаковали польских пограничников, солдат и полицейских. Они пытались снести ограждение и попасть на территорию Польши. В ответ польская сторона применила слезоточивый газ и водометы.

На видео, опубликованном польским министерством обороны, видно, что группа молодых мужчин кидала в сторону границы камни и бревна:

Минобороны Польши сообщило, что белорусские силовые структуры выдали мигрантам светошумовые гранаты, которые те бросали в сторону польских военнослужащих. Во время атаки был серьезно ранен один полицейский. Его доставили в больницу. "Вероятно, после удара произошел перелом костей черепа", – сообщила пресс-служба полиции в твиттере:

Также на фото и видео с границы видно, что за толпой мигрантов находятся вооруженные белорусские военные. В польском оборонном ведомстве заявили, что сегодняшняя атака проходила под непосредственным контролем спецслужб Беларуси.

В понедельник мигранты, которые разбили стихийный лагерь в лесу на белорусской стороне границы, покинули его и направились к Кузьнице. Около 3,5 тысяч человек собралось на пограничном переходе Кузьница – Брузги. По данным польских спецслужб, их согнали туда белорусские силовики.

С 8 ноября, когда к погранпереходу впервые подошла большая группа мигрантов, Польша укрепила границу. Туда было отправлено подкрепление, в распоряжении военных есть вертолеты. Как сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын, нынешняя попытка массового пересечения границы Беларуси с Европейским союзом – это "результат слухов, которые распространялись среди мигрантов и которые подогревали белорусские госструктуры".

Мы транслируем по громкоговорителям сообщение, что они были обмануты, и никаких автобусов не будет

Полиция Подляского воеводства сообщила, что спецслужбы Беларуси "обманывали людей, говоря, что их на автобусах перевезут в Германию. Мы транслируем по громкоговорителям сообщение, что они были обмануты и никаких автобусов не будет".

Станислав Жарын также подчеркнул, что на белорусской стороне границы детей и женщин используют в качестве живого щита – их выставляют в первый ряд, что позволяет создать нужную картинку для белорусских и российских пропагандистов. Кстати, сотрудники белорусских государственных СМИ присутствуют на границе, а Белорусское телевидение ведет прямую трансляцию происходящего у пограничного перехода.

Жарын сообщил, что белорусские службы склоняют, а также инструктируют мигрантов, как совершать нападения на пограничные укрепления и на польских солдат. В подтверждение своих слов он опубликовал в твиттере скриншот сообщения, распространяемого в чатах в телеграме среди мигрантов:

Как отметил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, Варшава опасается вооруженной провокации со стороны Беларуси. Использование мигрантов режимом Лукашенко он назвал психологической войной.

Тем временем бывший белорусский посол в Польше, экс-министр культуры Беларуси, а ныне руководитель оппозиционного Национального антикризисного управления Павел Латушко в эфире польского телеканала TVN заявил, что в населенном пункте Опса в Витебской области на базе ОСАМ – отряда спецподразделений пограничных войск под наблюдением КГБ – идет подготовка мигрантов. "Подготовили две группы. Первая группа – иракцы, до 10 человек, вторая группа – афганцы, до 10 человек, имеющих боевой опыт", – сказал Латушко.

Подготовили две группы. Первая группа – иракцы, до 10 человек, вторая группа – афганцы, до 10 человек, имеющих боевой опыт

Ранее на совещании с руководством Совета министров Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти зафиксировали попытки поставок оружия мигрантам. По его словам, оружие идет "с Донбасса". Лукашенко, правда, не привел никаких деталей, и из его слов даже не было понятно, имеются ли в виду подконтрольные украинским властям территории – или же районы Донбасса, контролируемые пророссийскими сепаратистами. Польские политические обозреватели и аналитики считают, однако, что это заявление может стать предвестником вооруженной провокации со стороны Минска с использованием мигрантов.

Поможет ли Запад Польше?

Власти Польши и Литвы, которые еще весной впервые столкнулись с миграционным кризисом на своих границах, последовательно утверждают, что наплыв мигрантов – это не естественный процесс, а спланированная акция режима в Минске. Цель Лукашенко – добиться отмены санкций и вынудить Европу приступить к диалогу с ним. Кроме того, в Варшаве и Вильнюсе уверены, что белорусский диктатор не решился бы на подобную провокацию без одобрения Кремля. Польша и Литва неоднократно призывали ввести дополнительные санкции против режима в Беларуси.

В понедельник стало известно, что главы министерств иностранных дел стран – членов ЕС согласовали новые санкции. Неофициально известно, что в "черном списке" окажутся 30 белорусских компаний и физических лиц. Сообщается, что новые экономические ограничения направлены в том числе против авиакомпаний, которые участвовали в перевозке мигрантов в Беларусь. Это касается, в первую очередь, белорусской авиакомпании Belavia, а также авиакомпаний из Сирии и Ирака. Примечательно, что турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines не попал под санкции, поскольку ранее МИД Турции заявил, что поддерживает своих союзников – Польшу, Литву и Латвию, поэтому авиакомпания больше не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на борт рейсов, направляющихся в Минск.

Как сообщил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, ЕС разорвет лизинговые контракты с Belavia. "Контракты, в соответствии с которыми самолеты предоставлены в лизинг Belavia, по сути, будут разорваны, – сказал он. – Самолеты будет необходимо вернуть, в противном случае, полагаю, предстоит судебное разбирательство". Под санкции также может попасть глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей, поскольку возглавляемое им ведомство массово выдавало туристические визы мигрантам.

Вечером 15 ноября стало известно о телефонных переговорах уходящей в скором времени в отставку главы правительства Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко. Разговор длился, по утверждению белорусских официальных СМИ, 50 минут. Политики обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе и возможность оказать гуманитарную помощь беженцам. Они также договорились о дальнейших контактах. Других подробностей не сообщается. Характерно, что в официальном сообщении правительства ФРГ об этих переговорах должность Лукашенко не названа: Германия, как и другие западные страны, не признаёт легитимность итогов президентских выборов 2020 года в Беларуси. Результаты голосования вызвали волну протестов в стране, которые были жёстко подавлены властями. За это Европейский союз ввёл против Беларуси несколько пакетов санкций.

В Брюсселе тем временем изменили мнение относительно финансирования возведения укреплений на границе с Беларусью. Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС не будет финансировать строительство "заборов из колючей проволоки и стен". Сейчас же председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС все же выделит деньги на эти цели. Строительство на польско-белорусской границе начнется в декабре.

Мы видим сложную ситуацию на границе с союзниками – Польшей, Литвой и Латвией

Добившись реакции от ЕС, Польша также намерена активизировать союзников по НАТО. Премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Польскому агентству печати заявил, что Варшава, Вильнюс и Рига обсуждают возможность запуска 4-й статьи Североатлантического договора, согласно которой союзники вправе созвать членов НАТО на консультации, если посчитают, что безопасность, территориальная целостность или политическая независимость одного из членов блока находится под угрозой. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, осудив использование мигрантов режимом Лукашенко, заявил, что на данный момент союз не видит "открытой и непосредственной угрозы […], но мы видим сложную ситуацию на границе с союзниками – Польшей, Литвой и Латвией".

Тем временем Великобритания уже направила небольшие подразделения своих инженерных войск на польско-белорусскую границу. Они будут сотрудничать с польскими военными при постройке ограждения, сообщил министр национальной обороны Польши.

Гуманитарная катастрофа

Международные организации требуют обеспечить гуманитарный доступ к мигрантам, которые находятся на польско-белорусской границе. В Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ), Международной организации по миграции (МОМ) и Детской организации ООН – ЮНИСЕФ встревожены тем, что люди находятся в антисанитарных условиях, ночуют под открытым небом. Им не хватает воды, продуктов питания, ограничен их доступ к медицинской помощи.

На прошлой неделе МОМ и УВКБ доставили экстренную помощь в стихийный лагерь беженцев в лесу. Там представители гуманитарных организаций объяснили мигрантам, что они могут обратиться попросить убежища в Беларуси либо им могут помочь вернуться на родину. Международные организации заявили, что готовы поддержать в этом вопросе власти Беларуси и предоставить беженцам и мигрантам консультации на месте.

Польские активисты и правозащитники неоднократно критиковали власти за отказ хотя бы временно принять мигрантов, которые оказались в отчаянном положении. Однако политики утверждают, что не могут пойти на уступки диктаторскому режиму в Минске. Польская общественность также возмущена тем фактом, что журналистов не допускают на место событий, поскольку в приграничной полосе было введено чрезвычайное положение. Поэтому о том, что происходит на границе, как СМИ, так и общество узнают преимущественно из правительственных аккаунтов в соцсетях.

Напомним, что миграционный кризис на внешней границе Беларуси с Евросоюзом вошел в острую фазу в середине лета. Режим Лукашенко за деньги перевозит мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в Минск, а затем – на границу с Польшей, Литвой или Латвией. Мигрантам обещают, что у них будет возможность пересечь границу и оказаться в Европе, где они смогут подать ходатайство на получение международной защиты или статус беженца и легально находиться в ЕС. Однако в действительности белорусские спецслужбы выталкивают людей на границу, а европейские пограничники, в свою очередь, согласно так называемой политике пуш-бэков, возвращают их обратно на белорусскую сторону. Мигранты оказываются в безвыходной ситуации, поскольку вернуться в Минск они уже не могут, белорусские силовики препятствуют им в этом. Люди остаются без воды и еды на приграничной территории. Несколько человек уже умерли. Активисты правозащитных организаций предупреждают, что в скором времени счет смертей может пойти на десятки.

Автор – корреспондент русской службы Польского радио, специально для Радио Свобода