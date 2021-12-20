Amnesty International: белорусские силовики избивали мигрантов 

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) обвинила беларусских пограничников в вымогательстве и жестоком обращении с мигрантами из кризисных районов.

Отчёт AI, опубликованный в понедельник, 20 декабря, основан на опросе 75 беженцев, которых в период с июля по ноябрь 2021 года заманили в Беларусь. Им обещали, что они смогут беспрепятственно пересечь границу Европейского союза. Среди опрошенных – семьи с детьми. Большинство из них – граждане Ирака.

Беженцы утверждают, что белорусские пограничники дубинками и прикладами автоматов избивали людей, угрожали натравить на них сторожевых собак и заставляли перейти на польскую территорию, в том числе через холодную реку с быстрым течением.

"Там было около десяти [белорусских] военнослужащих, и с ними четыре собаки. Нам сказали, что собак спустят с цепи, и если мы не будем бежать очень быстро, те нас искусают. Солдаты побежали за нами, избивая дубинками всех, кто бежал недостаточно быстро. Они преследовали нас около 200 метров, а потом пошли назад, оставив нас на нейтральной полосе посреди леса. Семьи были разделены", – вспоминает сириец мигрантов, которого в числе группы из 80 человек привезли из Минска на границу на военном грузовик.

Авторы отчёта утверждают, что беларусские пограничники пользовались беспомощным положением беженцев, избивали их и часто отбирали деньги и мобильные телефоны. Многие из тех, кто оказался в "местах сбора" – малонаселенные районах на границе с Польшей – не могли вернуться в неогороженные районы. Несколько человек рассказали AI, что смогли покинуть эту зону, только когда дали взятку белорусским пограничникам.

В применении насилия к мигрантам Amnesty International обвиняет и польских силовиков, которые силой выдворяли мигрантов, пробравшихся на территорию Европейского Союза. Людей заставляли переправляться обратно в Беларусь через реку, извивая дубинками тех, кто не шёл в воду.

Миграционный кризис на польско-белорусский границе начался летом и обострился в начале ноября. К декабрю количество беженцев там уменьшилось: стихийные лагеря исчезли, белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре. Около тысячи приехавших покинули белорусскую территорию, вылетев в Ирак.

Страны ЕС обвиняют режим Александра Лукашенко в миграционном кризисе на границе. 2 декабря Евросоюз ввёл пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций, среди которых авиакомпания "Белавиа" и государственное производственное объединение "Белоруснефть". Аналогичные меры приняло Министерство финансов США.