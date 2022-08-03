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ООН организует миссию для расследования удара по Еленовке

Территория колонии в Ееленовке после удара. Спутниковый снимок Maxar Technologies, 30 июля 2022 года

ООН организует миссию для установления фактов в связи с ударом по исправительной колонии в Еленовке на территории самопровозглашённой "ДНР". Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Колонию обстреляли 29 июля. В результате погибли более 50 из 193 украинских военнопленных, в том числе военнослужащие полка "Азов", державшие оборону "Азовстали" в Мариуполе.

С просьбой о проведении расследования обращались и Украина, и Россия, отметил Гутерриш. Техническое задание для миссии находится на стадии подготовки. Оно будет согласовано с Киевом и Москвой.

Российское командование и пророссийские сепаратисты в Донецке заявляют, что удар по колонии был нанесён украинской армией с применением американской системы залпового огня HIMARS.

Украинская сторона, напротив, считает, что колония в Еленовке стала жертвой атаки со стороны России и поддерживаемых ею войск "ДНР".

  • Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пленные находились под правовой защитой России в рамках международного гуманитарного права. Он пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.
  • Преднамеренные атаки по гражданским объектам и убийство военнопленных расцениваются международным правом как военные преступления.

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