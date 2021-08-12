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Amnesty рассказала о невозможности мирных протестов в России

Российские власти должны реформировать законодательство об акциях протеста, чтобы привести его в соответствие с конституцией и международными обязательствами в области прав человека. Они должны рассматривать право на свободу собраний как максимально безусловное право и создать условия для возможности его применения. Такие рекомендации содержатся в докладе международной неправительственной организации Amnesty International.

Граждане России практически лишены возможности выходить на мирные акции протеста, констатируют правозащитники. Законодательство, ограничивающего это право, принималось в течение последних 16 лет. Полицейские используют всё более жёсткие методы подавления и разгона собраний, а суды назначают участникам всё более суровые наказания.

С 2011 года количество конкретных, установленных законом нарушений закона о массовых акциях увеличилось с трёх до 17, напоминают авторы доклада. Максимальные штрафы выросли с 2 тысяч рублей (60 долларов США на тот момент) до 300 тысяч рублей (4 тысячи долларов США в 2021 году), а за совершение 12 из этих 17 правонарушений было установлено наказание в виде административного ареста. В 2014 году за неоднократное нарушения закона о митингах была введена уголовная статья.

Против мирных демонстраций выступают не только федеральные, но и местные власти, при попустительстве судов. Правоохранительным органам чиновники дают чёткий сигнал, что против протестующих можно применять насилие, а безнаказанность за это — гарантируется, напоминает Amnesty.

Организация предлагает властям считать законными те собрания, подача уведомления о которых в установленный законом срок невозможна или нецелесообразна. Отменить уголовную статью и возможность ареста за нарушения правил проведения митингов. И лишить органы местного самоуправления полномочий произвольно менять место, численность и другие характеристики планируемых акций.

Организация рассчитывает, что её рекомендации могут услышать кандидаты запланированных на сентябрь парламентских выборов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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