В Петербурге наградили разгонявших митинги полицейских

В Санкт-Петербурге спецполк МВД, участвовавший в разгоне митингов, был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. Согласно официальной формулировке, полицейские получили награды "за личный вклад в охрану общественного порядка и общественной безопасности". Об этом говорится на сайте законодательного собрания города. Церемония награждения прошла на Дворцовой площади.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров похвалил правоохранителей за "добросовестную службу, мужество и самообладание". Ранее он наградил сотрудников Росгвардии за то, что они, по его словам, защищали Мариинский дворец от протестующих.

Представители петербургского штаба Алексея Навального назвали произошедшее "позорищем". В своем Телеграм-канале они написали, что "Макаров наградил силовиков, которые хватали и задерживали случайных прохожих на акциях 23 и 31 января". Авторы сообщения призвали горожан 14 февраля выходить с фонарями на всероссийскую акцию.

Мероприятие инициировал Леонид Волков – глава штабов Навального. В стриме на канале "Навальный Live" он пояснил, что ФБК пока не будет звать людей на улицы, поскольку хочет избежать столкновений с полицией и "белорусского сценария", когда численность уличных протестов постепенно сокращается, а за решеткой оказывается все больше людей.

Генпрокуратура России в четверг предупредила о недопустимости призывов к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях. В тот же день российское Министерство внутренних дел в четверг сообщило, что после несанкционированных протестных акций в январе-феврале возбуждено 90 уголовных дел.

Всего на протестах во всей стране были задержаны более 11 тысяч человек. Многие до сих пор находятся под административным арестом. Несколько соратников Навального помещены под домашний арест по так называемому санитарному делу. "Мемориал" признал их политзаключёнными.